В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему в новых парках не работают туалеты

В мэрии Накануне.RU пояснили, что туалеты не закрыли, а только готовят к установке. Их еще не успели подключить к сетям, а потому и пользоваться ими пока запрещено. Объявление же про замену плитки просто забыли снять при транспортировке кабины — в День города ее как дополнительную использовали на Плотинке.