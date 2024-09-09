Вход на станцию метро «Площадь Восстания» ограничат в вечерний час пик

С 10 сентября по рабочим дням в период с 17:00 до 19:30 будет ограничен вход в первый вестибюль станции метро «Площадь Восстания» (выход на Невский проспект и улицу Восстания), сообщает 9 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Работы по ремонту эскалатора там продлятся до 8 ноября.
В комитете отмечают, что время ограничения при необходимости могут скорректировать, но призывают пассажиров планировать маршрут заранее. Доехать от «Площади Восстания» до ближайших станций можно наземным транспортом:
до станции «Лиговский проспект» — на автобусах № 3, 26, 54, 65, 74, 91 и 141 либо на троллейбусе № 42;
до станции «Чернышевская» — на автобусах № 22 и № 105;
до станции «Гостиный двор» — на автобусах № 3, 7, 22, 24, 27, 181 и 191 или троллейбусах № 1, 5, 7, 10, 11 и 22;
до станции «Площадь Александра Невского» — на автобусах № 24, 27 и 191 или троллейбусах № 1 и № 22.
Ранее начать ремонт и ограничить вход на «Площадь Восстания» планировали с 26 августа до 21 октября. Однако в конце лета работы перенесли. В метрополитене тогда сообщали, что в августе и сентябре станция будет работать в обычном режиме. До этого график закрытий станций петербургского метро раскритиковали из-за коллапса, который случился во время ограничений на оранжевой ветке.