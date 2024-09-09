Вход на станцию метро «Площадь Восстания» ограничат в вечерний час пик

Ранее начать ремонт и ограничить вход на «Площадь Восстания» планировали с 26 августа до 21 октября. Однако в конце лета работы перенесли. В метрополитене тогда сообщали, что в августе и сентябре станция будет работать в обычном режиме. До этого график закрытий станций петербургского метро раскритиковали из-за коллапса, который случился во время ограничений на оранжевой ветке.