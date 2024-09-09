Омские дорожники почти отремонтировали улицу 6-ю Амурскую

Омские дорожники завершают ремонт улицы 6-й Амурской. Сейчас рабочие укладывают асфальт участке улицы между 33-й и 36-й Северными. «Перед асфальтированием выполнили обустройство основания из щебня. После приступили к укладке горячей асфальтобетонной смеси. На запланированном к ремонту участке сегодня уложат 1250 квадратов нового покрытия», — сообщили в пресс-службе.