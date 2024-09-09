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Омские дорожники почти отремонтировали улицу 6-ю Амурскую

Всего до конца года в Центральном округе заасфальтируют участки семи улиц в частном секторе.

Источник: Комсомольская правда

Омские дорожники завершают ремонт улицы 6-й Амурской. Сейчас рабочие укладывают асфальт участке улицы между 33-й и 36-й Северными. «Перед асфальтированием выполнили обустройство основания из щебня. После приступили к укладке горячей асфальтобетонной смеси. На запланированном к ремонту участке сегодня уложат 1250 квадратов нового покрытия», — сообщили в пресс-службе.

Ранее участок улицы 6-й Амурской был включен в программу по асфальтированию проездов в частном секторе. Всего в этом году в Центральном округе асфальт появится на участках семи улиц.