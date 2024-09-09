Более ста ветеранов СВО смогут обучиться IT-профессиям в Иннополисе

Курс рассчитан на студентов без опыта в области IT. Обучение будет проходить в небольших группах по 12 человек с интенсивным графиком занятий с 11.00 до 22.00. Основное образование продлится 6 месяцев, за ним последуют 3 месяца стажировки на реальных проектах. Учебный процесс включает 90-минутные семинары с перерывами на снэки и кофе. К каждому студенту будет прикреплен куратор и преподаватель для помощи в обучении. Кроме того, студенты будут готовиться к собеседованиям с работодателями и пройдут консультации специалистов Центра карьеры и опытных тимлидеров.