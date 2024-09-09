В Самаре многие сотрудники мечтают о сокращенной рабочей неделе

В Самаре многие местные жители работают 5 дней в неделю. Горожане признались, что мечтают о сокращенном рабочем дне, об этом сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
— Среди жителей Самары, которые работают полный день по стандартному графику (5 дней в неделю, 40 часов), 53% хотели бы перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Чаще всего о неполной неделе мечтают бухгалтеры, инженеры и юристы, — сообщают аналитики.
Специалисты также отмечают, что каждый пятый респондент против этой идеи. В основном, это связывают с финансовыми соображениями. Чем старше самарцы, тем реже они хотят перейти на сокращенную рабочую неделю.