Актриса Волкова призналась, что на съемках спин-оффа «Ворониных» не хватало Бориса Клюева

— На самом деле теперь все строится вокруг Маши и ее парня Сережи. Это Машина история, поэтому и выбирали актрису, которая больше подходит. Я понимаю Машу Ильюхину, которой обидно. Но ее вызывали на пробы и не взяли в новый проект не потому, что она стала мамой, как она писала. Просто характеры разные, иное представление о роли у самих продюсеров проекта — и Карина Орлова, по их мнению, подошла лучше. Мы говорили Карине: «Когда проект выйдет, поверь, будет столько людей, которые будут как обливать грязью, так и хвалить. Ни в коем случае не обращай внимания». Я надеюсь, что ей хватит мудрости достойно пройти это испытание. Конечно, ей очень страшно взять и войти уже в готовый проект, где все помнят Машу Ильюхину. Кажется, что Карина занимает чужое место, но это ее место. Просто зрителям надо переключиться и понять, что Маша изменилась, повзрослела, стала другой.