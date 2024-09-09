Какие специалисты наиболее востребованы в Калининградской области этой осенью

На рынке труда Калининградской области больше остальных пользуются спросом специалисты сферы туризма, юристы и рабочий персонал. Об этом сообщают аналитики сервиса HH.ru.
Калининградские компании за месяц открыли около 10 тысяч новых вакансий, что на 31% больше, чем в начале осени 2023-го. В сфере туризма количество объявлений достигло 1000, что на 60% больше, чем в прошлом году.
В сентябре работодатели ищут специалистов в сферах: туризм, ресторанный и гостиничный бизнес (+60%); юриспруденция (+39%); рабочий персонал (+37%); строительство, недвижимость, сервисное обслуживание, производство (+34%); обслуживающий персонал (+33%); транспорт, логистика, перевозки, розничная торговля (+32%); медицина, фармацевтика (+30%); административный персонал (+27%); управление персоналом, тренинги (+26%) финансы, бухгалтерия (+24%); автомобильный бизнес (+21%).
Менее чем на 20% вырос спрос на информационные технологии, сельское хозяйство, продажи, обслуживание клиентов, маркетинг и рекламу, искусство и развлечения, инвестиции и консалтинг, закупки, науку и образование.