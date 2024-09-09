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Вторник станет самым теплым днем недели, температура в Челябинской области поднимется до +25

Метеорологи объявили о наступлении бабьего лета в Челябинской области.

Сейчас в Олбани: +10° 2 м/с 82% 755 мм рт. ст. +12°

В Челябинской области потеплеет до +25 градусов. Спокойную и теплую погоду без осадков на Южном Урале в ближайшие дни создаст обширный и малоподвижный антициклон.

—Наступило бабье лето с дневным прогревом до +17,+22, — рассказали в региональном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. —10 сентября, по расчетам, ожидается самым теплым днем на текущей неделе.

Днем во вторник столбики термометров поднимутся ло отметок в +20, +25 градусов.

Хотя днем южноуральцы могут надеяться на тепло, ночи останутся холодными. По прогнозу, в темное время суток температура будет опускаться до +13, +8, а в низинах возможны и похолодания до +5 градусов.