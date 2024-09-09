Застройщик выкупил в парке Ростова-на-Дону отель, записанный как аквапарк

Один из застройщиков выкупил в парке Левобережном Ростова-на-Дону гостиничный комплекс. Номинально этот объект заявлен как аквапарк, сообщает издание «Город N».
Журналисты выяснили, что новый владелец получил в собственность бутик-отель на 52 номера, банкетный зал и аквазону, площадку спа и обширную парковку. Кадастровая стоимость основных объектов комплекса составляет около 940 млн рублей.
В публикации при этом отмечают, что на территории сейчас еще ведется строительство: в дополнение к уже существующим постройкам собираются возвести 9-этажный отель на 526 мест.
Добавим, общая площадь участка под гостиничным комплексом составляет 2,43 га.