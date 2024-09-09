В парках Хабаровска появятся новые аттракционы

Как рассказал Артем Оспанов, директор МАУК «Городской парк отдыха г. Хабаровска», пустующие площадки для аттракционов долгое время ожидали своего часа. Установка одной только карусели — это серьезное вложение, достигающее пяти миллионов рублей. Поиск инвесторов для создания детской зоны отдыха занял немало времени, но наконец удача улыбнулась: китайские бизнесмены и компания «Стройэлитцентр» заинтересовались проектом. После делового визита они отметили инвестиционную привлекательность территории и решили поддержать идею установки аттракционов.