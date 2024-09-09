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Выход в море запрещен: 10 сентября заливы и бухты Приморья будут закрыты для гражданских судов

Временный запрет на плавание гражданских судов ввели в бухтах и заливах Приморья.

В Приморье 10 сентября с 10 утра до 11 вечера по местному времени будет действовать запрет на выход в море всех гражданских судов. Ограничение касается Уссурийского залива, большей части залива Петра Великого, а также бухт Золотой Рог, Улисс, Патрокл и Диомид, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на МЧС Приморского края.

Запрет на плавание судов ввели из-за боевых учений Тихоокеанского флота, которые будут проходить в этот день. В МЧС посоветовали владельцам судов заранее распланировать маршруты передвижения и быть предельно осторожными. Нарушение запрета может грозить штрафом от 5 до 10 тысяч рублей.

За получением более подробной информации судовладельцы могут обратиться в Службу капитана морского порта Владивосток.

МЧС