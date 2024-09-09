Выход в море запрещен: 10 сентября заливы и бухты Приморья будут закрыты для гражданских судов

В Приморье 10 сентября с 10 утра до 11 вечера по местному времени будет действовать запрет на выход в море всех гражданских судов. Ограничение касается Уссурийского залива, большей части залива Петра Великого, а также бухт Золотой Рог, Улисс, Патрокл и Диомид, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на МЧС Приморского края.