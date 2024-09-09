«Звери» все-таки выступят на Дворцовой — с Майдановым, Хабибом и Карауловой

Ранее группе не удалось выступить на сцене перед Эрмитажем в 2023 году — тогда концерт планировался в рамках Петербургского международного экономического форума, и «Зверей» заменили на группу «Чиж и Ко». Также был перенесен концерт коллектива на «Газпром Арене» — с 1 сентября на 15 декабря (и в новую дату он состоялся). В августе 2023 года солист группы Рома Зверь ездил выступать в Донбасс.