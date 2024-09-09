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Megan Thee Stallion хочет записать фит с Тейлор Свифт

Американская рэперша Megan Thee Stallion заявила что хочет поработать с Тейлор Свифт. До этого у Меган было несколько звездных коллабораций: с Карди Би, Бейонсе, Дуа Липой, Рене Рэпп и Ники Минаж.

Источник: Звук

Американская рэперша Megan Thee Stallion заявила что хочет поработать с Тейлор Свифт. До этого у Меган было несколько звездных коллабораций: с Карди Би, Бейонсе, Дуа Липой, Рене Рэпп и Ники Минаж.

«Я люблю Тейлор Свифт. И я хотела бы однажды записать с ней коллаборацию», — сказала рэперша изданию People. Также Меган добавила: «Она высокая девушка. Мне это нравится. Мы бы выглядели так мило рядом друг с другом».

В прошлом месяце Тейлор закончила европейскую часть своего тура The Eras, отгремев концертами в «Уэмбли», за что легендарный стадион подарил ей уникальную гитару.

А Megan Thee Stallion недавно выпустила трек Neva Play в коллаборации с RM из BTS.