Вячеслав Бутусов даст большой концерт в Иркутске 27 сентября 2024 года. Он появится перед гостями вместе с группой «Орден Славы». В ледовом дворце «Айсберг» можно будет услышать легендарные песни Nautilus Pompilius. Об этом сообщает ИА Альтаир.