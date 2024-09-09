Вячеслав Бутусов даст большой концерт в Иркутске 27 сентября 2024 года. Он появится перед гостями вместе с группой «Орден Славы». В ледовом дворце «Айсберг» можно будет услышать легендарные песни Nautilus Pompilius. Об этом сообщает ИА Альтаир.
— Программа концерта — ретроспективная. Зрители погрузятся в музыкальную историю богатого наследия «Наутилуса» в атмосфере высокотехнологичного мультимедийного шоу и сценографии. Вместе с тем любимые песни обещают прозвучать в актуальном прочтении, — рассказали в агентстве.
Помимо этого, сообщается, что певец исполнит песни, которые практически никогда не слышали на выступлениях.
Концерт посвятили юбилею советской и российской рок-группы «Наутилус Помпилус», которая была основана в 1982 году. Программа носит название «Nautilus Pompilius 40 лет».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске 8 сентября выступила Клава Кока.