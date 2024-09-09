Челябинец выиграл почти 30 млн в лотерею

Житель Челябинской области выиграл почти 30 млн рублей в лотерею, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В Челябинскую область отправились 29 118 705 рублей — участник купил билет в «Рапидо» за 300 ₽ и выиграл суперприз.
Участник купил билет в «Рапидо» за 300 ₽ и выиграл суперприз.
Житель Челябинской области выиграл почти 30 млн рублей в лотерею, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В Челябинскую область отправились 29 118 705 рублей — участник купил билет в «Рапидо» за 300 ₽ и выиграл суперприз.