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Челябинец выиграл почти 30 млн в лотерею

Участник купил билет в «Рапидо» за 300 ₽ и выиграл суперприз.

Житель Челябинской области выиграл почти 30 млн рублей в лотерею, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Челябинскую область отправились 29 118 705 рублей — участник купил билет в «Рапидо» за 300 ₽ и выиграл суперприз.

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