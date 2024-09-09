Пара серебряного возраста поженилась в Ростове, влюбленным 147 лет на двоих

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону расписалась пара, суммарный возраст которой 147 лет на двоих. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.
Николаю Хореновичу 92 года. Он был холостяком, но после встречи с Ольгой Васильевной твердо решил стать женатым человеком.
— Свою супругу он называет воплощением эталона женщины, а она считает мужа самым добрым и отзывчивым человеком, — отметили сотрудники управления ЗАГС.
Напомним, ранее в Мясниковском районе Дона семьей стали 82-летние Багдасар Арутюнович и Евгине Антраниковна.