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Пара серебряного возраста поженилась в Ростове, влюбленным 147 лет на двоих

92-летний холостяк сделал предложение возлюбленной в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону расписалась пара, суммарный возраст которой 147 лет на двоих. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.

Николаю Хореновичу 92 года. Он был холостяком, но после встречи с Ольгой Васильевной твердо решил стать женатым человеком.

— Свою супругу он называет воплощением эталона женщины, а она считает мужа самым добрым и отзывчивым человеком, — отметили сотрудники управления ЗАГС.

Напомним, ранее в Мясниковском районе Дона семьей стали 82-летние Багдасар Арутюнович и Евгине Антраниковна.