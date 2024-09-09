В Казани 14 сентября стартуют сельхозярмарки — какие есть нововведения

Сельхозярмарки пройдут на 14 городских площадках в субботу. Посетить их можно с 6.00 до 13.00. В расположении площадок есть изменения. Например, ярмарку у Приволжского рынка перенесут на парковку между культурным центром «Чулпан» и многоуровневой парковкой. Также по просьбам жителей поселка Северный ярмарки на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева будут проходить по воскресеньям.