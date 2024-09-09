Ливни с грозами и ветром до 20−23 м/с ожидаются в Ростовской области

Местами по Ростовской области с 16−18 часов и до конца суток 9 сентября, а также 10 сентября ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20−23 м/с. Штормовое предупреждение объявили в ГУ МЧС России по региону.
Спасатели просят всех быть внимательными и осторожными во время стихии.
Пережидать непогоду лучше в помещениях. Если же дождь и ветер застанут на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими мачтами и раскачивающимися вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.
При скачках электричества в домах нужно отключать всю технику. Попросить о помощи при любых происшествиях можно по номерам «101» или «112».