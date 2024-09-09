В Волгограде еще в 18 дворах появилось освещение

Как сообщает администрация Волгограда, в настоящее время проходит подключение новых светоточек к электросети. Уже установленные во дворах светильники имеют высокую светоотдачу, современный дизайн и литой алюминиевый корпус. На все работы и материалы установлен 5-летний гарантийный срок.
Известно, что новые светоточки были установлены во дворах по ул. Гороховцев, 28, 30, ул. Н. Отрады, 21 и ул. Загорской, 6, ул. им. Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7, по ул. Таращанцев, 44, 46, 48, 43, 45, 47 и ул. Хользунова, 26, 30, по ул. Ангарской, 116, 118, ул. им. Рыбалко, 12а, ул. Восточно-Казахстанской, 14, ул. 51-й Гвардейской, 40, 44, 46, ул. Вельботной, 3, 5, Кирова, 74, ул. Р. Люксембург, 5, ул. Фадеева, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. Удмуртской, 32 и других.
Отметим, в 2024 году в областном центре были организованы ремонтные работы на 25 дворовых территориях, а всего в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено уже почти 270 дворов, объединяющих более 600 МКД.
Напомним также, что Волгоградская область стала лидером в номинации «Лучший регион по реализации проектов благоустройства на основе государственно-частного партнерства» на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Успехи нашего региона в сфере формирования комфортной городской среды высоко оценены Минстроем РФ. Волгоградский опыт по этому направлению рекомендован для тиражирования другим субъектам Федерации. С 2014 года в Волгоградской области выполнены почти 2,2 тыс. проектов благоустройства, комплексное развитие территорий остается важнейшим приоритетом в работе руководства региона.