В Волгограде еще в 18 дворах появилось освещение

Напомним также, что Волгоградская область стала лидером в номинации «Лучший регион по реализации проектов благоустройства на основе государственно-частного партнерства» на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Успехи нашего региона в сфере формирования комфортной городской среды высоко оценены Минстроем РФ. Волгоградский опыт по этому направлению рекомендован для тиражирования другим субъектам Федерации. С 2014 года в Волгоградской области выполнены почти 2,2 тыс. проектов благоустройства, комплексное развитие территорий остается важнейшим приоритетом в работе руководства региона.