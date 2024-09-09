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«Не мешает учебному процессу»: минобр прокомментировал жалобы родителей на недоделки в калининградских школах

Когда достроят спортплощадку СОШ № 7 и почему закрыт бассейн на Флотской.

Бассейн в школе № 57 на ремонте из-за осадки здания, а спортплощадку в школе № 7 сдадут уже в следующем месяце. Об этом «Клопс» сообщили в областном минобре, комментируя жалобах родителей на ряд недоделок в четырёх школах города.

«Школа № 57 была построена в 2019 году и сдана без нарушений. В 2024 году возникли проблемы с плиткой в бассейне, она начала отставать от стен. По результатам экспертного осмотра специалисты пришли к выводу, что само здание продолжает давать осадку, что и вызывает деформацию стен, из-за чего произошло отслоение плитки от основания», — объяснили в ведомстве.

Для решения проблемы отделку частично сняли, ремонт на учебный процесс не влияет.

«В школе № 7 обустройство новой спортивной площадки началось в июле текущего года, как только была определена подрядная организация и заключён договор. Объект должны быть сдан до 15 октября 2024 года», — уточнили в министерстве образования.

До начала учебного года площадку, где проводятся работы, огородили. «Уроки физкультуры в школе проходят в обычном режиме с использованием существующей инфраструктуры», — уточнили в ведомстве.

Что касается школы № 26, где родители жаловались на неубранный строительный мусор и извёстку в туалетах, «Клопс» заверили: «К началу нового учебного года были завершены все работы по косметическому ремонту туалетных комнат для мальчиков и девочек». Кабинки «оборудованы кабинами с дверями, закрывающимися на щеколды»: «Санитарное состояние туалетов полностью соответствует всем требованиям».

В министерстве поблагодарили родителей за заботу и внимание. Чиновники отметили, что «ремонтные работы не мешают учебному процессу, дети будут в полной безопасности».

образование