«Не мешает учебному процессу»: минобр прокомментировал жалобы родителей на недоделки в калининградских школах

«Школа № 57 была построена в 2019 году и сдана без нарушений. В 2024 году возникли проблемы с плиткой в бассейне, она начала отставать от стен. По результатам экспертного осмотра специалисты пришли к выводу, что само здание продолжает давать осадку, что и вызывает деформацию стен, из-за чего произошло отслоение плитки от основания», — объяснили в ведомстве.