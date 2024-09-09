Вокалистка Linkin Park Эмили Армстронг хотела бы, чтобы Честер гордился ей

Новая вокалистка Linkin Park Эмили Армстронг поделилась своими ощущениями по поводу присоединения к культовой рок-группе. На вопрос об исполнении старых песен и наследии Честера Беннингтона, певица ответила: «Я бы хотела, чтобы он мной гордился».
Эмили Армстронг в начале опасалась брать на себя роль новой вокалистки Linkin Park, рассказала она в интервью Apple Music 1.
Я просто хотела узнать, что цепляет в этой группе фанатов? Какими бы были идеальные голос, энергетика, соответствующие коллективу?
Эмили Армстронг
вокалистка Linkin Park.
Эмили также поделилась, что дебютный альбом Linkin Park «Hybrid Theory» (2000) был ее «любимым» в то время, когда она начинала играть в группах. Именно он вызвал у нее желание стать певицей.
Скоро Linkin Park должны отправиться в мировое турне, билеты на первые концерты которого были распроданы меньше, чем за час.