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Вокалистка Linkin Park Эмили Армстронг хотела бы, чтобы Честер гордился ей

Новая вокалистка Linkin Park Эмили Армстронг поделилась своими ощущениями по поводу присоединения к культовой рок-группе. На вопрос об исполнении старых песен и наследии Честера Беннингтона, певица ответила: «Я бы хотела, чтобы он мной гордился».

Источник: Звук

Новая вокалистка Linkin Park Эмили Армстронг поделилась своими ощущениями по поводу присоединения к культовой рок-группе. На вопрос об исполнении старых песен и наследии Честера Беннингтона, певица ответила: «Я бы хотела, чтобы он мной гордился».

Эмили Армстронг в начале опасалась брать на себя роль новой вокалистки Linkin Park, рассказала она в интервью Apple Music 1.

Я просто хотела узнать, что цепляет в этой группе фанатов? Какими бы были идеальные голос, энергетика, соответствующие коллективу?

Эмили Армстронг
вокалистка Linkin Park.

Эмили также поделилась, что дебютный альбом Linkin Park «Hybrid Theory» (2000) был ее «любимым» в то время, когда она начинала играть в группах. Именно он вызвал у нее желание стать певицей.

Скоро Linkin Park должны отправиться в мировое турне, билеты на первые концерты которого были распроданы меньше, чем за час.