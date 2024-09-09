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Ледовый каток зальют на площади 1905 года в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на площади 1905 года появится ледовый каток.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Алексей Орлов. Идею воплощать будет команда ЦПКиО имени Маяковского.

«Основная идея, вокруг которой выстраивается оформление, активности и концепция катка — появление уютного заснеженного леса в самом центре города, — написал Алексей Орлов. — Попадая сюда, гости окажутся на лесной поляне, окруженной деревьями. Это будет создавать неповторимую атмосферу и праздничное настроение».

Каток планируют открыть в декабре. Запланировано праздничное мероприятие. Площадь катка составит 3500 квадратных метров. На нем будет павильон, где можно взять напрокат коньки, переодеться, оставить вещи. Рядом будет павильон с едой.

Ледовый городок с детскими горками перенесут в Исторический сквер Екатеринбурга.

«МК-Урал» ранее писал, что шесть тысяч жителей Екатеринбурга и гостей столицы Урала встретили прошлый Новый год на площади 1905 года.