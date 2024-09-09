Ледовый каток зальют на площади 1905 года в Екатеринбурге

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Алексей Орлов. Идею воплощать будет команда ЦПКиО имени Маяковского.
«Основная идея, вокруг которой выстраивается оформление, активности и концепция катка — появление уютного заснеженного леса в самом центре города, — написал Алексей Орлов. — Попадая сюда, гости окажутся на лесной поляне, окруженной деревьями. Это будет создавать неповторимую атмосферу и праздничное настроение».
Каток планируют открыть в декабре. Запланировано праздничное мероприятие. Площадь катка составит 3500 квадратных метров. На нем будет павильон, где можно взять напрокат коньки, переодеться, оставить вещи. Рядом будет павильон с едой.
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