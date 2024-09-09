Ледовый каток зальют на площади 1905 года в Екатеринбурге

«Основная идея, вокруг которой выстраивается оформление, активности и концепция катка — появление уютного заснеженного леса в самом центре города, — написал Алексей Орлов. — Попадая сюда, гости окажутся на лесной поляне, окруженной деревьями. Это будет создавать неповторимую атмосферу и праздничное настроение».