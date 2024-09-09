Пять пьяных пассажиров сняли с поездов в Иркутской области и Бурятии за сутки

За прошедшие сутки пять пассажиров поездов дальнего следования сняли с маршрутов, так как они нарушали общественный порядок, а именно ехали в состоянии алкогольного опьянения. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
Двое мужчин следовали по маршруту «Москва-Владивосток» на соседних местах. Один из них ехал в Иркутск, а другой в город Зима. Но оба так и не доехали. Сообщается, что оба были в состоянии алкогольного опьянения, поэтому транспортной полиции пришлось не только высадить их на станции Улан-Удэ, но и привлечь их к административной ответственности.
— Пассажир поезда «Улан-Удэ — Москва» 48-летний уроженец Кемеровской области также не доехал до места назначения. Мужчина ехал до станции Юрга, однако был отстранен от дальнейшей поездки и снят с поезда на станции Тайшет по причине распития спиртных напитков в подвижном составе. В отношении него составлен административный протокол, — рассказали в пресс-службе полиции.
Помимо этого нарушителей выявили и на маршрутах «Москва-Чита» и «Тында-Кисловодск». Двое пассажиров также ехали пьяными, один из них отличился нецензурными выражениями. На них также составили административные протоколы и попросили покинуть состав. Один вышел в Нижнеудинске, а второй на станции Лена.
За прошедшие три месяца в проезде отказали 357 пассажирам. За нарушение общественного порядка составили более 500 протоколов. Правоохранители провели разъяснительные беседы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинске условно осудили 16-летнего хулигана, который открыл стрельбу в автобусе.