Пять пьяных пассажиров сняли с поездов в Иркутской области и Бурятии за сутки

Двое мужчин следовали по маршруту «Москва-Владивосток» на соседних местах. Один из них ехал в Иркутск, а другой в город Зима. Но оба так и не доехали. Сообщается, что оба были в состоянии алкогольного опьянения, поэтому транспортной полиции пришлось не только высадить их на станции Улан-Удэ, но и привлечь их к административной ответственности.