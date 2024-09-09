В лицее Новосибирска открылся второй в регионе школьный «Кванториум»

Уже в 2024 году на площадке технопарка, открытого при поддержке Правительства Новосибирской области, порядка 1,5 тысяч школьников региона поработают над проектами по самым актуальным направлениям.
«Школьники от 5 до 18 лет попробуют свои силы в работе с высокими технологиями — по таким направлениям, как наноквантум, биоквантум, физика-квантум и другим. Это именно те сферы, которые на данный момент наиболее активно развиваются и требуют, соответственно, новых специалистов», — подчеркнул заместитель министра образования Новосибирской области Роман Каменев. Материально-техническое оснащение и программное обеспечение лабораторий школьного «Кванториума» позволят школьникам стать участниками эксперимента или научного общества, принимать участие в научных боях, создавать и развивать собственные проекты.
«Ключевая цель “Кванториума” — это формирование инновационного пространства для развития интеллекта ребенка, вне зависимости от его потенциала, возраста, социального статуса, — подчеркнула директор “Лицея Интеграл” Анна Леонтьева. — Это резкое отличие от школы: “Кванториум” не подразумевает получение отметок, главное — преуспеть в проекте. Дети объединены конкретным научным вопросом, ими движет исследовательский интерес».
По словам руководителя площадки, с сентября по декабрь 2024 года обучение в школьном «Кванториуме» пройдут порядка 1500 школьников региона, а в 2025 году планируется привлечь к занятиям около 3000 ребят. Школьные «Кванториумы» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».