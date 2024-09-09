В лицее Новосибирска открылся второй в регионе школьный «Кванториум»

«Школьники от 5 до 18 лет попробуют свои силы в работе с высокими технологиями — по таким направлениям, как наноквантум, биоквантум, физика-квантум и другим. Это именно те сферы, которые на данный момент наиболее активно развиваются и требуют, соответственно, новых специалистов», — подчеркнул заместитель министра образования Новосибирской области Роман Каменев. Материально-техническое оснащение и программное обеспечение лабораторий школьного «Кванториума» позволят школьникам стать участниками эксперимента или научного общества, принимать участие в научных боях, создавать и развивать собственные проекты.