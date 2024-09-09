С начала года жители Иркутской области заплатили более 190 млрд налогов

За прошедшие восемь месяцев в бюджет Приангарья поступило более 190 миллиардов рублей налогов. А это, кстати, на 18,3 миллиарда рублей (10%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Наибольший вклад в рост налоговых поступлений (30%) внесли доходы физических лиц. На их рост сильно повлиял уровень зарплаты в регионе и иные доходы, а также специальные налоговые режимы для малого и среднего предпринимательства. Большой вклад внесли самозанятые, их количество в области превысило 145 тысяч человек, а доходность 40 миллиардов рублей.
В общей сложности в этом году ожидается сумма поступлений, равная 280 миллиардам рублей. А это на 12,4 миллиарда рублей больше, чем в 2023 году.
— По исполнению бюджета 2024 года мы не видим никаких рисков, дополнительные доходы к бюджетным параметрам на сегодняшний день оцениваются в 1,2 млрд рублей, — сообщила руководитель УФНС России по Иркутской области Татьяна Шафран.
В следующем году налоговый сбор предварительно равняется практически 300 миллиардам рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области избирательная комиссия подвела итоги муниципальных выборов.