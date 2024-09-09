С начала года жители Иркутской области заплатили более 190 млрд налогов

За прошедшие восемь месяцев в бюджет Приангарья поступило более 190 миллиардов рублей налогов. А это, кстати, на 18,3 миллиарда рублей (10%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.