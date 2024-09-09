Воронежцев предупредили о мощной магнитной буре

Воронежцам следует приготовится к природным катаклизмам. Неблагоприятный прогноз дали ученые на ближайшие дни. Во вторник и среду (11 и 12 сентября) на Землю обрушится сильная магнитная буря. Ее интенсивность составит 5 и 6 баллов по девятибалльной системе, соответственно. Это соответствует умеренной буре.