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Воронежцев предупредили о мощной магнитной буре

Возмущения ожидаются 11 и 12 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцам следует приготовится к природным катаклизмам. Неблагоприятный прогноз дали ученые на ближайшие дни. Во вторник и среду (11 и 12 сентября) на Землю обрушится сильная магнитная буря. Ее интенсивность составит 5 и 6 баллов по девятибалльной системе, соответственно. Это соответствует умеренной буре.

Метеочувствительные воронежцы могут ощутить магнитные возмущения в виде головной боли, рассеянности, сонливости, напряжения. Постарайтесь в эти дни не планировать ничего важного и не заниматься тяжелым трудом.

здоровье