В Перми откроют танцевальный бар Сергея Жукова

Бар будет оформлен в стиле 90-х с использованием неоновых вывесок и зеркальных шаров в интерьере. На площадке разместятся танцпол, караоке, бар, ресторан. Кроме этого, в заведении будут проходить мероприятия с участием таких исполнителей как «Фактор 2», «Стрелки», «Отпетые мошенники», «Винтаж» и других. Меню будет выдержано в русском и европейском стилях. Фишкой станет блюдо «Доширак с ростбифом». «Меню составили с ноткой ностальгии», — подчеркнули представители франшизы.
По словам Сергея Жукова, Пермь давно рассматривалась им в качестве места для открытия еще одного ресторана. «Уверен, пермякам придется по душе наш формат», — отметил господин Жуков.
Отметим, весной 2021 года «Руки Вверх! Бар» должен был открыться на месте бывшего ресторана-клуба Pravila по ул. Газеты Звезда, 13. Однако, по информации региональных СМИ, тогда у франчайзи возникли проблемы с арендодателем.
«Руки Вверх! Бар» — концептуальный клуб-бар в стиле 90-х. Его основателем является создатель одноименной музыкальной группы Сергей Жуков. По информации на сайте «Руки Вверх! Бар», в настоящий момент франшиза насчитывает 33 заведения по всей стране.