В Перми откроют танцевальный бар Сергея Жукова

Бар будет оформлен в стиле 90-х с использованием неоновых вывесок и зеркальных шаров в интерьере. На площадке разместятся танцпол, караоке, бар, ресторан. Кроме этого, в заведении будут проходить мероприятия с участием таких исполнителей как «Фактор 2», «Стрелки», «Отпетые мошенники», «Винтаж» и других. Меню будет выдержано в русском и европейском стилях. Фишкой станет блюдо «Доширак с ростбифом». «Меню составили с ноткой ностальгии», — подчеркнули представители франшизы.