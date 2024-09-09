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Очередь на Крымский мост за час выросла в два раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. Около 700 автомобилей ждут очереди на досмотр на Крымском мосту. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 371 транспортное средство. Время ожидания более часа. В очереди со стороны Керчи стоят 320 авто. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.

Часом ранее проезда к досмотровым комплексам ожидали 370 машин, большинство — с кубанского берега.

Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.