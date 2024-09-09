Очередь на Крымский мост за час выросла в два раза

«По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 371 транспортное средство. Время ожидания более часа. В очереди со стороны Керчи стоят 320 авто. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.
Часом ранее проезда к досмотровым комплексам ожидали 370 машин, большинство — с кубанского берега.
Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.