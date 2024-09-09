В России уточнили правила выплаты компенсаций военным за использование личных авто

Отмечается, что военные имеют право на такую компенсацию в соответствии с законом «О статусе военнослужащих». При этом компенсации выплачивались только за поездки в поезде или на самолете в случае предоставления проездных документов, а процедура возмещения расходов за использование личного транспорта не была регламентирована.