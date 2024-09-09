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В России уточнили правила выплаты компенсаций военным за использование личных авто

Военнослужащим, военным пенсионерам и членам их семей будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в командировках или отпусках. Соответствующее постановление правительства России опубликовано в понедельник, 9 сентября, на его сайте.

Источник: Reuters

Отмечается, что военные имеют право на такую компенсацию в соответствии с законом «О статусе военнослужащих». При этом компенсации выплачивались только за поездки в поезде или на самолете в случае предоставления проездных документов, а процедура возмещения расходов за использование личного транспорта не была регламентирована.

Согласно уточненным правилам, непосредственный порядок возмещения расходов будут определять Минобороны, МВД и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.

В начале августа правительство утвердило правила предоставления выплаты в 400 тыс. рублей военным контрактникам, участвующим в специальной военной операции, которую одобрил президент России Владимир Путин. Для получения необходимого пособия военнослужащий должен написать рапорт командиру воинской части, в которой он служит по контракту. Выплата будет произведена в течение десяти рабочих дней со дня издания приказа.

До этого, в конце июня, Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате для военных-контрактников, проходивших службу в зоне СВО. Она выплачивается дополнительно к денежному довольствию в размере пенсии за выслугу лет.