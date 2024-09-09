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Реальный уровень радиации раскрыли в Ростовской области

Обновленные данные по уровню радиации опубликовали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после контрольных замеров опубликовали обновленные данные по уровню радиации. Информация указана на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

— В 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов ЮФО мощность эквивалента дозы гамма-излучения составила 0,09−0,15 мкЗв/ч (10,4−17,3 мкР/ч), в районе Ростовской АЭС — 0,10−0,15 мкЗв/ч (11,5−17,3 мкР/ч), — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что указанные показатели «не превышают естественный фон».

Напомним, в июле 2024 года о стабильной радиационной обстановке сообщали представители Роспотребнадзора.