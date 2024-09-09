Олбани
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австрии обнаружили ранее неизвестное произведение Моцарта

Австрийский и немецкий ученые Пауль Дункан и Карстен Воллин определили, что пьесу для фортепиано «Миланские вариации» написал Моцарт. Ранее считалось, что ее автором был человек из окружения композитора, так как критики оценивали ее как «немоцартовскую».

Источник: Звук

Австрийский и немецкий ученые Пауль Дункан и Карстен Воллин определили, что пьесу для фортепиано «Миланские вариации» написал Моцарт. Ранее считалось, что ее автором был человек из окружения композитора, так как критики оценивали ее как «немоцартовскую».

Поводом к сочинению «Миланских вариаций» послужила свадьба эрцгерцога Фердинанда Карла с Марией Беатриче д’Эсте в Милане в 1771 году. На момент написания произведения Моцарту было 15 лет.

Малоизвестная композиция приходится как минимум на семилетний период творчества Моцарта, в который, как ранее думали ученые, он не сочинял пьесы для фортепиано, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Земельного архива Штирии.

Недавно стало известно, что Уилл Шарп, звезда «Белого Лотоса», исполнит роль Вольфганга Амадея Моцарта в сериале «Амадей».