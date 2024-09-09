В Австрии обнаружили ранее неизвестное произведение Моцарта

Австрийский и немецкий ученые Пауль Дункан и Карстен Воллин определили, что пьесу для фортепиано «Миланские вариации» написал Моцарт. Ранее считалось, что ее автором был человек из окружения композитора, так как критики оценивали ее как «немоцартовскую».