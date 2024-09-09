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Внук Шарля де Голля заявил Володину о желании переехать в Москву

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин провел встречу с внуком первого президента Пятой республики Шарля де Голля Пьером. Как сообщает пресс-служба Госдумы, они обсудили российско-французские отношения и укрепление культурных и гуманитарных связей обеих стран. Де Голль также заявил, что планирует переезд в Москву.

Источник: AP 2023

Пьер де Голль последний раз посещал Россию в 2023 году. Тогда он посетил в Санкт-Петербурге Форум объединенных культур и заявил, что рассматривает возможность получить российское гражданство. Де Голлю 61 год. Он — общественный деятель, один из четырех сыновей адмирала Филиппа де Голля, сына основателя и первого президента Пятой республики Шарля де Голля.