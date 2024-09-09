В Омске возобновят автобусный маршрут № 66

Автобус № 66 снова начнет курсировать в Омске с 1 января нового года. Об этом сообщается в обновленном реестре муниципальных маршрутов, опубликованном 5 сентября.
Маршрут будет продлен и теперь свяжет улицы 1-ю Учхозную и Партизанскую, пройдя через центр города. Автобус предусмотрено остановка на таких остановках, как «Фабрика нетканых материалов», «Городской музей», «Театральная площадь», «Госпиталь», «Главпочтамт», «КДЦ Маяковский», «Городок Водников», «Телецентр», «СибАДИ», «КДЦ Кристалл», «ОМЦ Химик», «Хлебозавод», «ПАТП-7» и «Омский нефтеперерабатывающий завод».