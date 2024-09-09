В Омске возобновят автобусный маршрут № 66

Маршрут будет продлен и теперь свяжет улицы 1-ю Учхозную и Партизанскую, пройдя через центр города. Автобус предусмотрено остановка на таких остановках, как «Фабрика нетканых материалов», «Городской музей», «Театральная площадь», «Госпиталь», «Главпочтамт», «КДЦ Маяковский», «Городок Водников», «Телецентр», «СибАДИ», «КДЦ Кристалл», «ОМЦ Химик», «Хлебозавод», «ПАТП-7» и «Омский нефтеперерабатывающий завод».