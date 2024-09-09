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Самолет ушел на незапланированный аэродром 9 сентября в небе над Самарой

Самолет, который летел в Москву, в небе над Самарой отправили на другой аэродром.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Самарой 9 сентября, около 07.00 по московскому времени, произошел инцидент. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» летел из города Куляб (Таджикистан) в Москву и планировал приземлиться в аэропорту Домодедово.

— Экипаж доложил об указании авиакомпании о следовании на незапланированный аэродром Раменское, — сообщается с телеграм-канале AVIAINCIDENT.

По какой причине самолет решили отправить на другой аэродром, не сообщается. На сайте аэропорта Домодедово в информации о рейсе уточняется, что его прибытие еще ожидается.