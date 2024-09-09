Встретил эталон женщины: В Ростове мужчина впервые женился в 92 года

Житель Ростова впервые женился в 92 года. Пенсионер зарегистрировал отношения с 55-летней женщиной. Об этом сообщили в управлении ЗАГС Ростовской области.
Церемония прошла в отделе ЗАГС Ворошиловского района. Жених Николай Хоренович долгие годы оставался холостяком, но 93-й день рождения решил встретить в статусе женатого человека. Он не скрывает счастья. Говорит, что жена Ольга Васильевна — воплощение эталона женщины.
— А Ольга Васильевна считает супруга самым добрым, отзывчивым и любящим, — рассказали в управлении.
Сотрудники ЗАГСа поздравили супругов, которые решились на брак, несмотря на возраст.
ПОЖЕНИЛИСЬ СПУСТЯ 35 ЛЕТ С НАЧАЛА ОТНОШЕНИЙ.
Напомним, в 2021 году в Семикаракорске поженились 62-летний мужчина и 65-летняя женщина. Вячеслав Яшкин и Ольга Андреева познакомились 35 лет назад и вскоре стали жить вместе. Все эти годы они не расписывались, считали, что штамп в паспорте — не главное.
В 2009 году с Вячеславом Геннадьевичем произошел несчастный случай: он упал на работе и сломал шейный позвонок. С тех пор мужчина может передвигаться только с помощью костылей. Позже беда случилась и с Ольгой Николаевной: из-за сахарного диабета ей ампутировали ногу.
С возрастом из-за проблем со здоровьем пенсионеры перебрались в дом престарелых. Тогда же они решили зарегистрировать отношения, которые выдержали все испытания.