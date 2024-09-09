Встретил эталон женщины: В Ростове мужчина впервые женился в 92 года

В 2009 году с Вячеславом Геннадьевичем произошел несчастный случай: он упал на работе и сломал шейный позвонок. С тех пор мужчина может передвигаться только с помощью костылей. Позже беда случилась и с Ольгой Николаевной: из-за сахарного диабета ей ампутировали ногу.