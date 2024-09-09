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Тепло не покинет Самарскую область в ближайшие дни

Жителям Самарской области рассказали о погоде текущей недели.

Сейчас в Олбани: +12° 2 м/с 76% 756 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местные жители продолжают наслаждаться сентябрьским теплом. Специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС» рассказали, какой будет погода в ближайшие дни.

— В течение начавшейся рабочей недели наш регион по-прежнему будет находиться во власти мощного антициклона, медленно перемещающегося из Предуралья в восточном направлении. В Поволжье продолжит приходить хорошо прогретый сухой воздух, — отмечают синоптики.

Кроме того, специалисты подчеркивают, что фронтальный раздел местами пройдет по региону. В связи с этим, в лесах губернии установится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.