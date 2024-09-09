Арестовали Lexus: Нарушитель ПДД из Ростовской области накопил штрафы на 281 тысячу рублей

Но для начала люди в форме вынесли постановление о запрете регистрационных действий. Это означало, что автовладелец не мог ее переоформить, перепродать или подарить кому-то другому. А после этого пришли к нему домой, составили акт описи и наложили арест на машину. И, наконец, запретили водителю-нарушителю и вовсе пользоваться иномаркой.