Арестовали Lexus: Нарушитель ПДД из Ростовской области накопил штрафы на 281 тысячу рублей

В Ростовской области должник нашел кругленькую сумму на оплату штрафов только после того, как замаячила угроза лишиться автомобиля. Инцидент произошел в городе Батайске.
Как рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов региона, в отношении мужчины было возбуждено 148 (!) исполнительных производств за нарушение правил дорожного движения. При этом сумма штрафов вместе с исполнительским сбором за все нарушения вышла в 281 тысячу рублей.
Вот только автовладелец не спешил платить по счетам. И тогда приставы решили рассмотреть детально имеющееся у него имущество. Как оказалось, за должником числился автомобиль марки Лексус GX470. Цена иномарки — больше миллиона рублей. Так что этих денег вполне хватило бы для того, чтобы заплатить по счетам.
Но для начала люди в форме вынесли постановление о запрете регистрационных действий. Это означало, что автовладелец не мог ее переоформить, перепродать или подарить кому-то другому. А после этого пришли к нему домой, составили акт описи и наложили арест на машину. И, наконец, запретили водителю-нарушителю и вовсе пользоваться иномаркой.
Поняв, что сесть за руль транспортного средства, дончанин теперь не сможет, ему пришлось найти деньги и оплатить все, что положено.
Тем самым, добавили в ведомстве, мужчина исполнил решение суда и исполнительное производство в отношении него было окончено. А вот будет ли он копить штрафы, в том числе за нарушение скоростного режима и вообще нарушать, покажет время.