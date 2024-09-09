Прощание с Героем России Родобольским состоится 12 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Прощание с Героем России, обладателем наибольшего количества боевых наград в российской армии Игорем Родобольским состоится 12 сентября в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости его сын.
Родобольский скончался накануне, 8 сентября, на 65-м году жизни.
«Прощание будет в четверг, 12 сентября, в Окружном доме офицеров», — сказал собеседник агентства.
Родобольский за штурвалом вертолета принимал участие в боевых действиях в Афганистане, выполнял задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации в 1994—1996 годах, а также в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона в 1999 году.
Помимо боевых, в его биографии и вылеты на спасение мирного населения: во время сильного наводнения в Чечне летом 2002 года он совершил 98 вылетов в зону бедствия, доставил 35 тонн гуманитарных грузов, вывез 170 человек, в том числе 50 больных и раненых.
После увольнения в запас стал первым директором свердловского Регионального центра патриотического воспитания и возглавлял его более 11 лет.
Награжден звездой Героя России, медалью «Золотая звезда», двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» 3-й степени, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и другими наградами.