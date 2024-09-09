Прощание с Героем России Родобольским состоится 12 сентября

Родобольский за штурвалом вертолета принимал участие в боевых действиях в Афганистане, выполнял задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации в 1994—1996 годах, а также в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона в 1999 году.