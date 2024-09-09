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Редкую болезнь обнаружили у осипшей пациентки в Ростовской области

В Ростовской области редкое заболевание нашли у пациентки с осиплостью и першением в горле.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области у 56-летней пациентки с осиплостью и першением в горле выявили редкое заболевание, которое встречается в 25−60 случаях на 1 миллион. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Женщина почувствовала дискомфорт в горле спустя два года после удаления рубца. Она переболела воспалением легких и, к своему удивлению, вновь ощутила рубец.

Пациента обратилась к врачу-ревматологу КДЦ «Здоровье» и на приеме призналась, что неприятные симптомы периодически отмечает еще с 2018 года.

Новая подробность позволила предположить аутоиммунное системное заболевание, которое в итоге подтвердилось — выявили гранулематоз Вегенера с поражением верхних дыхательных путей.

Заболевание связано со сбоем в работе иммунной системы и появлением узелков-гранулем, сужающих просвет сосудов и нарушающих кровообращение. В горле подобные проблемы могут приводить к частичному или даже полному перекрытию гортани.

Болезнь опасна осложнениями, которые в некоторых случаях могут приводить к летальным исходам.

Медики отмечают, что женщина вовремя обратилась за помощью, поэтому после терапии почувствовала облегчение состояния.