В Омской области нашли бесхозный газопровод длиной 10 километров

В Оконешниковском районе Омской области обнаружили девять бесхозяйных газопроводов общей длиной более 10 километров. Эти газопроводы нужны, чтобы обеспечивать жителей и организации газом.
Местная администрация не зарегистрировала газопроводы. Из-за этого их никто не контролировал. Это создало риск аварий и других проблем. Без ремонта такие объекты могут стать опасными для людей и инфраструктуры.
Прокурор района направил иск в суд, чтобы заставить администрацию зарегистрировать газопроводы. Суд удовлетворил иск прокурора. Теперь прокуратура следит, чтобы решение суда исполнили.