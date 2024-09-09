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В Омской области нашли бесхозный газопровод длиной 10 километров

Суд обязал зарегистрировать газопроводы.

Источник: Комсомольская правда

В Оконешниковском районе Омской области обнаружили девять бесхозяйных газопроводов общей длиной более 10 километров. Эти газопроводы нужны, чтобы обеспечивать жителей и организации газом.

Местная администрация не зарегистрировала газопроводы. Из-за этого их никто не контролировал. Это создало риск аварий и других проблем. Без ремонта такие объекты могут стать опасными для людей и инфраструктуры.

Прокурор района направил иск в суд, чтобы заставить администрацию зарегистрировать газопроводы. Суд удовлетворил иск прокурора. Теперь прокуратура следит, чтобы решение суда исполнили.