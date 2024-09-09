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Поезд с «опоздавшими» стрижами отправят в Самару из Тюмени

Волонтер привезет в Самару стрижей из Сибири.

Источник: Комсомольская правда

Из Тюмени в Самару отправят стрижиный поезд. На нем волонтер привезут «опоздавших» птиц к месту выпуска. Из Сибири взрослые стрижи уже улетели на юг, а не подрощенных птенцов оставили. К тому же, в Тюмени уже похолодало, так что птенцов отправляют в Самару.

— В дороге птицам будет обеспечен полный уход — кормление насекомыми, смена салфеток и чистка оперение и, конечно же, постоянное внимание, — сообщается в группе Тюменского отделения Союза охраны птиц России ВКонтакте.

На поезд готовы принять выпускных стрижей, в том числе тех, у кого есть погрешности в оперении.

флора и фауна