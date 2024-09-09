Поезд с «опоздавшими» стрижами отправят в Самару из Тюмени

Из Тюмени в Самару отправят стрижиный поезд. На нем волонтер привезут «опоздавших» птиц к месту выпуска. Из Сибири взрослые стрижи уже улетели на юг, а не подрощенных птенцов оставили. К тому же, в Тюмени уже похолодало, так что птенцов отправляют в Самару.