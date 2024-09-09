В Челябинске запустят автобус к мемориалу «Золотая гора»

Во вторник, 10 сентября, в Челябинске состоится митинг памяти жертв репрессированных. Он пройдет на территории мемориала «Золотая гора» на северо-западе Челябнинска. Начало в 13:00.
В программе — поминальная панихида, концерт профессиональных исполнителей, возложение цветов и венков к памятнику репрессированным, «свободный микрофон».
Для удобства горожан на «Золотую гору» будут пущены автобусы. Они будут курсировать от бывшего поста ГАИ на Шершневской плотине с 11 до 13 часов и по окончании мероприятия с 14:30 до 16 часов.