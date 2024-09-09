Итоги выборов 6—8 сентября 2024 в Ростовской области: На избирательные участки пришли 402 тысячи человек

В 1998—2000 годах работала в Комитете РФ по земельным ресурсам и землеустройству (Роскомзем), после в Земельной кадастровой палате, в Департаменте недвижимости Минэкономразвития. Сменив несколько руководящих должностей, с января 2020 года по май 2024-го была вице-премьером правительства России. На этом посту политик курировала агропромышленный комплекс, охрану окружающей среды, лесное хозяйство и недропользование.