Итоги выборов 6—8 сентября 2024 в Ростовской области: На избирательные участки пришли 402 тысячи человек

В Ростове-на-Дону и Ростовской области стали известны итоги довыборов депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152. Они проходили 6−8 сентября 2024.
Также в эти три дня проходили выборы депутатов гордум Азова, Батайска, Таганрога и довыборы депутатов в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Также в семи муниципалитетах проходили довыборы депутатов в течение одного дня, 8 сентября. Рассказываем об итогах голосования.
На довыборах депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152 победу одержала Виктория Абрамченко. Об этом 9 сентября сообщили в Избирательной комиссии Ростовской области. Она набрала 154 908 голосов, то есть за Викторию Абрамченко проголосовали 75,73% избирателей, принявших участие в выборах. Победитель представляет партию «Единая Россия».
На втором месте оказалась Наталья Оськина (КПРФ) — 23 069 голосов (11,28%), на третьем Максим Федоров («Справедливая Россия — За правду») — 9 075 голосов (4,44%). На четвертой позиции Дмитрий Величко («Новые люди») — 6 827 голосов (3,34%), на пятой — Роман Климов (ЛДПР) — 5 693 голоса (2,78%), а на шестой — Александр Ефимов («Яблоко») — 2 972 голоса (1,45%).
Известно, что одержавший победу кандидат Виктория Валериевна Абрамченко родилась в 1975 году в городе Черногорске (ныне Республика Хакасия). В 1998 году окончила Красноярский государственный аграрный университет по специальности «землеустройство», а спустя шесть лет прошла профессиональную переподготовку в Российской академии государственной службы при президенте РФ.
В 1998—2000 годах работала в Комитете РФ по земельным ресурсам и землеустройству (Роскомзем), после в Земельной кадастровой палате, в Департаменте недвижимости Минэкономразвития. Сменив несколько руководящих должностей, с января 2020 года по май 2024-го была вице-премьером правительства России. На этом посту политик курировала агропромышленный комплекс, охрану окружающей среды, лесное хозяйство и недропользование.
7 мая 2024 года правительство Михаила Мишустина сложило свои полномочия перед вновь избранным президентом России. Виктория Абрамченко не вошла в состав нового правительствм: Дмитрий Патрушев, на посту вице-премьера ее сменил бывший глава минсельхоза. 30 мая руководство «Единой России» выдвинуло Викторию Абрамченко на праймериз в Ростовской области в рамках довыборов в Госдуму.
Явка избирателей на довыборах депутата Госдумы РФ составила 42,31%. Уточним, что в первый день голосования она составила 21,82%, по итогам второго дня — 33,61%, а итоговая превысила 40 процентов. Об этом стало известно 9 сентября на 93-м заседании Избирательной комиссии Ростовской области.
— В выборах приняли участие 204 736 избирателей, что составляет 42,31%, — объявили в Облизбиркоме.
Кроме того, с 6 по 8 сентября на Дону были избраны депутаты Азова, Батайска, Таганрога, а также голосованием определены народные избранники Зернограда, Шахт и поселений Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского, Родионово-Несветайского районов.
Всего на муниципальном уровне распределили 87 мандатов, 61 из которых получили представители партии «Единая Россия», семь — партии «Справедливая Россия — За правду», три — КПРФ, по два — кандидаты от ЛДПР и партии «Новые люди», по одному — представители партии «Коммунисты России» и Партии пенсионеров. Десять мандатов получили самовыдвиженцы.