РЖД решили возобновить пассажирское сообщение с Китаем

Границы между двумя странами были закрыты после начала пандемии коронавирса. В апреле 2022 года Россия сняла ограничения на выезд россиян, а также на въезд иностранцев по суше в Китай. Российское генеральное консульство в Харбине сообщало о работе сторон над возобновлением наземного пассажирского сообщения в конце 2022-го. В прошлом месяце Россия и Китай сообщили о запуске экскурсионного железнодорожного состава «Чанлюйхао», маршрут которого проходит вдоль приграничной реки Туманная.