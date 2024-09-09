Зачем нужно вернуть вытрезвители и кто занимается этим сейчас, рассказал ростовский нарколог

В прошлом году был принят областной закон, который подразумевает создание с первого июля 2024 года вытрезвителей. На днях в минздраве Ростовской области сообщили, что первый вытрезвитель появится в донской столице на базе наркологического диспансера на улице Баумана. В дальнейшем подобные места помощи дончанам с алкогольным опьянением планируют открыть в Таганроге, Шахтах и Новочеркасске.
Насколько сейчас востребован возврат к системе вытрезвителей, об этом в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал нарколог Александр Колесников.
СЕЙЧАС ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТ МЕДИКИ.
— Думаю, что эта работа необходима для сохранения здоровья граждан трудоспособного возраста: для избежания катастроф, которые могут произойти с человеком, когда он находится в нетрезвом состоянии. Здесь, прежде всего, руководит забота о населении в условиях нестабильности и тяжелых дней для нашей страны, — рассуждает эксперт.
По словам нарколога, на сегодняшний момент, пока еще нет вытрезвителей, дончанам, оказавшимся в токсическом опьянении, помощь как правило оказывает бригада «скорой». В зависимости от степени опьянения человека, медики могут либо госпитализировать пациента, либо оказать первую помощь на месте.
— Кстати, полностью вернуться к старому стандарту вытрезвителей не выйдет. Мы живем в новых условиях. И организовывать их работу тоже нужно по-новому.
ПЬЮЩИХ СТАЛО МЕНЬШЕ?
Александр Колесников добавил, что все организационные моменты по созданию вытрезвителей на Дону проводит минздрав региона. В ведомстве для этой целей была создана рабочая группа. А наркологический диспансер, на базе которого и планируют открыть вытрезвитель, всего лишь будет выполнять ее распоряжения.
Во время разговора нарколог также отметил, что в Ростовской области людей, страдающих алкогольной зависимостью, стабильно ниже общероссийских показателей.
К слову, в прошлом году Ростовская область занимала восьмую строчку в рейтинге трезвых регионов. Это было связано с низкой смертностью из-за употребления спиртных напитков. А еще дончане, по мнению эксперта, стали меньше покупать выпивку.