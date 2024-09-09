Зачем нужно вернуть вытрезвители и кто занимается этим сейчас, рассказал ростовский нарколог

В прошлом году был принят областной закон, который подразумевает создание с первого июля 2024 года вытрезвителей. На днях в минздраве Ростовской области сообщили, что первый вытрезвитель появится в донской столице на базе наркологического диспансера на улице Баумана. В дальнейшем подобные места помощи дончанам с алкогольным опьянением планируют открыть в Таганроге, Шахтах и Новочеркасске.