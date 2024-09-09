Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье Александра Маслякова

Александр Васильевич был одним из тех, кого ценили и уважали в России и на Кубани. Его профессионализм, талант и харизма сделали его одним из ведущих деятелей отечественного телевидения. Он стал символом и лицом игры КВН, которая покорила сердца миллионов зрителей. С его именем связаны становление и развитие игры КВН, которая переросла в международное движение и объединила активную, творчески одаренную молодежь.