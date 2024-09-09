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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье Александра Маслякова

Заслуженный деятель искусств России Александр Васильевич Масляков ушел из жизни на 83-м году жизни. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил глубокие соболезнования его сыну, Александру, и всей его семье.

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Александр Васильевич был одним из тех, кого ценили и уважали в России и на Кубани. Его профессионализм, талант и харизма сделали его одним из ведущих деятелей отечественного телевидения. Он стал символом и лицом игры КВН, которая покорила сердца миллионов зрителей. С его именем связаны становление и развитие игры КВН, которая переросла в международное движение и объединила активную, творчески одаренную молодежь.

— На протяжении десятилетий в Сочи проводятся международные фестивали КВН. Александр Васильевич дал путевку в жизнь многим талантливым молодым людям из нашего региона, помог им подняться на большую сцену, — написал Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что память об Александре Васильевиче останется в сердцах родных, друзей, коллег и многочисленных воспитанников, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.