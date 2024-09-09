В возрасте 34 лет скончался рэпер Эмио Афишл

Умер белорусский рэпер Егор Морозов, наиболее известный под псевдонимом Эмио Афишл. На момент смерти ему было 34 года. Печальную новость сообщило в своих соцсетях объединение Minskuad.
Рэпер стал известен по своим многочисленным появлениях в шоу Versus Battle, в котором он принимал участие с первого сезона.
Minskuad выражает свои соболезнования в заявлении.
Он был прекрасным человеком и замечательным товарищем. Сложно передать словами всю боль, что сейчас мы испытываем. Наши искренние соболезнования семье Егора. Покойся в рифмах, родной. Мы тебя никогда не забудем.
Minskuad
объединение.
О причинах смерти Эмио Афишл не сообщается.
Недавно стало известно, что рэпер Rich Homie Quan скончался в возрасте 33 лет. Он прославился своими хитами, такими как Type of Way (2013) и Flex (Ooh, Ooh, Ooh) (2015).