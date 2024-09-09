У ростовчанки с першением в горле нашли редкую болезнь

56-летней жительнице Ростова-на-Дону, которая жаловалась на першение в горле, поставили редкий диагноз. Об этом рассказали в донском министерстве здравоохранения.
Дончанка с 2018 года страдала от першения в горле и осиплости голоса. Спустя некоторое время, в 2022 году, у неё удалили рубец гортани. После этого она болела воспалением лёгких и рубец вернулся.
После этого врач-отоларинголог предположила, что причиной симптомов может быть аутоиммунное заболевание. К аналогичному выводу пришла ревматолог КДЦ «Здоровье». Вместе они поставили диагноз — гранулематоз Вегенера (системный васкулит) с изолированным поражением верхних дыхательных путей (рецидивирующий стеноз гортани). Такое заболевание регистрируется у 25−60 человек из одного миллиона.
Терапия, которую прошла пациентка, имела эффект — её состояние улучшилось.
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