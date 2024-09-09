Под Воронежем проверили воздух после нового пожара на мусорном полигоне возле Бабяково

Были возгорания на полигоне также в апреле и июне. Тогда предприятие, обслуживающее его, проверяли сотрудники прокуратуры. Они обнаружили, что на полигоне не проводили увлажнение мусора для профилактики пожара, не было должного контроля степени уплотнения мусора, отсутствовала система сбора биогаза. На администрацию предприятия тогда наложили штраф — 60 тысяч рублей.