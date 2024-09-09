Под Воронежем проверили воздух после нового пожара на мусорном полигоне возле Бабяково

Утром в воскресенье, 8 сентября, снова вспыхнул пожар на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) около села Бабяково Новоусманского района. После получения информации о нем сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха возле жилых домов. Лабораторные исследования показали, что превышения гигиенических нормативов нет.
Напомним, ранее крупный пожар на полигоне ТКО возле села Бабяково случился в конце августа 2024 года. Тогда местные жители жаловались на жуткую вонь. После нее работу полигона проверяли сотрудники Росприроднадзора.
Были возгорания на полигоне также в апреле и июне. Тогда предприятие, обслуживающее его, проверяли сотрудники прокуратуры. Они обнаружили, что на полигоне не проводили увлажнение мусора для профилактики пожара, не было должного контроля степени уплотнения мусора, отсутствовала система сбора биогаза. На администрацию предприятия тогда наложили штраф — 60 тысяч рублей.