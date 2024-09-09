В Омске вынесли жестокий приговор по делу об убийстве беременной девушки

Омским областным судом был оглашен приговор по делу об убийстве беременной девушки. Подсудимый Сергей Козлов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «г, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть в умышленном причинении смерти женщине, находившейся в состоянии беременности, совершенном с особой жестокостью.
Суд назначил Козлову наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, после чего ему будет наложено ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Также суд удовлетворил иск отца погибшей о компенсации морального вреда и обязал осужденного выплатить 1 миллион рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.