В Омске вынесли жестокий приговор по делу об убийстве беременной девушки

Суд назначил Козлову наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, после чего ему будет наложено ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Также суд удовлетворил иск отца погибшей о компенсации морального вреда и обязал осужденного выплатить 1 миллион рублей.